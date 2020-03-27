السجائر الإلكترونية وعلاقتها بفيروس كورونا.. تحذيرات هامة للشباب

2020/03/27 | 18:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت بيانات حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الشباب قد يصبحوا أكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، مما كان يعتقد في البداية.وقال موقع "أي بي سي نيوز" الأميركي إن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما يشكلون أكثر من ثلث جميع الحالات المصابة بـ"كوفيد-19"، مضيفا أن واحدا من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاجون دخول المستشفى.وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الذي يفسر بالضبط لماذا يمرض بعض الشباب بشدة بكورونا.في المقابل، يرجح بعض الخبراء أن شعبية السجائر الإلكترونية يمكن أن تجعل الوضع أسوأ بين الشباب.

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