العراق.. صحة الرصافة تنشر الخارطة الوبائية للمصابين والوفيات والمتماثلين للشفاء من فيروس كورونا

2020/03/27 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد التوزيع الجغرافي الوبائي للحالات ال٨٤ المسجلة في جانب الرصافة الزعفرانية: 17 إصابة موزعة بين محلتي ٩٥٨ و٩٥٤ و٩٥٠و٩٦٥ حي النصر: 12 إصابات في محلة ٧٧١ حي للامين: 8 إصابات موزعة في محلة ٧٣٣ مدينة الصدر:١9 إصابات موزعة في محلة ٥٥١ و ٥٤٨ و٥١٦ و٥٤٨ وقطاع ٢٣ وقطاع ٣١ وقطاع ٤٢ وقطاع ٢٣ […]

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