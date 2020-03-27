2020/03/27 | 19:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 اصابة في البصرة اليوم وهو الاعلى منذ دخول الفايروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (25 اصابة في البصرة اليوم وهو الاعلى منذ دخول الفايروس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (25 اصابة في البصرة اليوم وهو الاعلى منذ دخول الفايروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).