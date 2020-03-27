صحة الرصافة تعلن تشخيص 84 إصابة بفيروس كورونا وتنشر خارطة توزيع الإصابات ببغداد

2020/03/27 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد التوزيع الجغرافي الوبائي للحالات ال٨٤ المسجلة في جانب الرصافة الزعفرانية: 17 إصابة موزعة بين محلتي ٩٥٨ و٩٥٤ و٩٥٠و٩٦٥ حي النصر: 12 إصابات في محلة ٧٧١ حي للامين: 8 إصابات موزعة في محلة ٧٣٣ مدينة الصدر:١9 إصابات موزعة في محلة ٥٥١ و ٥٤٨ و٥١٦ و٥٤٨ وقطاع ٢٣ وقطاع ٣١ وقطاع ٤٢ وقطاع ٢٣ […]

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