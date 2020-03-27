الخارجية تعلن موافقة رئيس الوزراء على تسيير رحلة جوية من تركيا الى بغداد

2020/03/27 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، الجمعة، موافقة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد ...





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