2020/03/27 | 19:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعم باغت كورونا العالم، حلّ بيننا عنوة، وفرض علينا نمط حياة جديد محفوف بالحذر والترقب والعزلة، إلّا أن بعض الأرواح العالية قبلت التحدي، ومن بين جدران بيوتها، بثّت الصوت والروح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سَمَع: من داخل “الحجر” سوريّات وسوريّون ينشرون عدوى الموسيقى) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سَمَع: من داخل “الحجر” سوريّات وسوريّون ينشرون عدوى الموسيقى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).