وزارة الصحة تعلن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/27 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠الحالات الجديدة موزعة كالتالي:- – بغداد الرصافة: ٩ – بغداد مدينة الطب: ٢ – بغداد الكرخ: ٣ – البصرة: ٣٦ – كركوك: ١ – النجف: ١٨ – السليمانية: ١ – […]

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