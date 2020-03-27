العراق يجلي رعاياه العالقين في تركيا

2020/03/27 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة حصولها على موافقة رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي لإجلاء العراقيين العالقين في تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الخارجيّة تستحصل موافقة السيّد رئيس الوزراء على السماح برحلة جوّية قادمة من تركيا إلى بغداد اليوم مساءً على متنها حوالى 150 مُواطِناً عراقيّاً كانت قد ألغيت رحلتهم بسبب إجراءات الحظر".

وأضاف أن "ذلك يأتي في سياق حرص الوزارة على سلامة أبناء الجالية العراقـيّة في جميع دول العالم، وتلبية مُتطلّباتهم".

وكان العراق قد أجلى مؤخرا رعاياه العالقين في الهند ومصر عبر رحلات جوية خاصة سيرتها الخطوط الجوية العراقية الحكومية.

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