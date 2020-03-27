2020/03/27 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي يوم الجمعة ارتفاع عدد الاصابات الموجبة التراكمي في الرصافة الى 84 اصابة بعد تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال الساعدي في بيان ورد لشفق نيوز، ان "صحة الرصافة سجلت تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد الحالة الاولى لرجل بعمر 61 سنة من منطقة الشعب محلة 357 راجع مستشفى الشيخ زايد، فيما كانت الحالة الثانية لامرأة بعمر 50 سنة من مدينة الصدر محلة 571 راجعت مستشفى فاطمة الزهراء وبعد اجراء الفحوصات المختبرية لهما تبين اصابتهم بالفيروس".

واضاف ان "الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 21 سنة من مدينة الصدر قطاع 57 والرابعة رجل بعمر 41 من منطقة الشعب حي اور راجعا مستشفى الشهيد الصدر وبعد اجراء الفحوصات المختبرية لهم تبين اصابتهم بفيروس كورونا".

واوضح الساعدي ان "الحالة الخامسة امرأة بعمر 27 سنة والسادسة امرأة بعمر 23 سنة والسابعة رجل بعمر 33 سنة من عائلة واحدة من اهالي منطقة الزعفرانية محلة 950 راجعو مستشفى الزعفرانية وبدت عليهم اعراض الفيروس وبعد اجراء الفحوصات المختبرية جاءت النتائج موجبة تؤكد اصابتهم".

وتابع ان "الحالة الثامنة هي لامرأة بعمر 20 سنة من مدينة الصدر محلة 532 راجعت مستشفى ابن البلدي فيما كانت الحالة التاسعة هي لرجل بعمر 45 سنة من مدينة الصدر قطاع 72 راجع مستشفى الامام علي وجاءت نتائج فحصهم تؤكد اصابتهم بالفيروس ونقل جميع الحالات الى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا في جانب الرصافة اصبح 84 اصابة اكتسب الشفاء منهم 21 حالة فيما توفي اربعة يصبح عدد الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب 59 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصافة بغداد تشخّص 9 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصافة بغداد تشخّص 9 إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).