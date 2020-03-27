إخلاء مستشفى في بابل بعد الاشتباه بإصابة أحد المراجعين بكورونا

2020/03/27 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر طبي في محافظة بابل، مساء اليوم الجمعة، بإخلاء مستشفى الهاشمية العام بعد الاشتباه بحالة تحمل اعراض الاصابة بفيروس كورونا.وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ"كلكامش برس" ان "ادارة مستشفى الهاشمية العام قررت اخلائه بعد الاشتباه بإصابة أحد المراجعين بأعراض كورونا".يذكر ان محافظة بابل سجلت اليوم الجمعة، حالة وفاة لشخص من اهلي منطقة الثيلة اثر اصابته بفيروس كورونا.

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