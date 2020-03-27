خبر سار من موسكو.. الحلقة الاخيرة من مسلسل كورونا في نيسان المقبل

2020/03/27 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكد مسؤول في وزارة الصحة الروسية، مساء اليوم الجمعة، أنه يتوقع انحسار رقعة انتشار فيروس كورونا في روسيا مع نهاية نيسان، أو مطلع ايار المقبلين.وقال كبير خبراء الأوبئة في الوزارة نيقولاي بريكو في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "الطريقة الأساسية لانتقال الفيروس هي عبر الرذاذ، يتراجع انتشار العدوى خلال الموسم الدافئ من السنة".وأشار إلى أن "فيروس كورونا ينتشر بنفس طرق انتشار أي عدوى أخرى تطال الجهاز التنفسي".يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ 1036 حالة، منها 703 حالات في موسكو، وأودى بحياة 3 أشخاص، بينما تعافى 45 آخرون منه.

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