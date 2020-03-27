رشيد غويلب - مع تحول كورونا الى خطر عالمي داهم / التضامن الأممي في مواجهة انانية الارباح وخطاب الكراهية

2020/03/27 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب أدى تفشي وباء كورنا إلى خلق اطر جديدة للعمل الدولي المشترك.صور ناصعة للتضامن الأممي في جانب، وانانية الارباح والكراهية في الجانب الآخر.في حين تبدو الدول الاعضاء في الاتحاد الأوربي، وخصوصا الاكثر تطور، مترددة وغير مبادرة الى تقديم العون الانساني للشقيق الأوربي، تبادر الصين وكوبا وروسيا الى تقديم المساعدة.وطلبت ايطاليا، البلد الأكثر تضررا من الوباء في اوربا، من الاتحاد الأوربي المساعدة، لكنها ......

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