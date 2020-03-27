2020/03/27 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي أيهما أخطر فايروس الكورونا أم فايروس الفساد؟ تمر الان علينا فترة عصيبة ستؤثر كثيرا عل الحياة اليومية، وحتى على مستقبل الأجيال القادمة نتيجة انتشار فايروس الكورونا في العالم كمثل انتشار النار في الهشيم، هذا الفايروس الذي بدأ في مدينة (وهان) الصينية قبل ما يقارب ثلاثة أشهر، وبعد ذلك وصل الى أغلب دول العالم، مع ان ضحاياه تختلف من دولة لأخرى ولكنها في ازدياد مضطرد في اغلبها، كما ان استجابة ......

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