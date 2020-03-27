وفاة الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما

2020/03/27 | 19:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى الفنان الكوميدى الكبير جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة ، بعد صراع مع المرض” .وبحسب “اليوم السابع ” أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس

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