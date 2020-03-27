بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مصابان بكورونا.. والاعراض طفيفة

2020/03/27 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, -(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أنّ نتيجة خضوعه لفحص كورونا المستجد أتت إيجابية، مؤكدا أنه يعاني من “أعراض طفيفة” وأنه سيواصل إدارة تصدي الحكومة للوباء الذي يهدد باستنفاد طاقات مستشفيات بريطانيا.بعيد ذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر أيضا إصابته بفيروس كورونا المستجد مع “أعراض […]

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