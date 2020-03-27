وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

2020/03/27 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون إصابته بالمرض.وذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير الصحة البريطاني أن أعراضه متوسطة […]

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