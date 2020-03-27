الزرفي يبحث مع الحلبوسي المنهاج الحكومي المقترح والمزمع تقديمه الى

2020/03/27 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المنهاج الحكومي المقترح.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلتقه وكالة الأنباء العراقية (واع) أن” رئيس الوزراء […]

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