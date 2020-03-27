محافظ ميسان يؤكد على استمرار الحظر الجزئي الى الخميس المقبل

2020/03/27 | 19:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ميسان “علي دواي” بإلغاء رفع الحظر الجزئي اليوم الجمعة مؤكدا على استمراره حتى الخميس القادم.وقال الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة “علي نعمة النوري” في بيان ان” محافظ ميسان وجه بإلغاء رفع الحظر الجزئي اليوم الجمعة مؤكدا على استمرار حظر التجوال في كافة مناطق المحافظة من اليوم الجمعة و لغاية الساعة ١٢ ليلا

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