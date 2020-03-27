المدرب إنريكي:صحة الإنسان أهم بكثير من كرة القدم

2020/03/27 | 19:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، الجمعة، إن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك بعد توقف الدوريات بسبب فيروس كورونا.أكد لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة “فيديو كونفرنس”.ومن

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