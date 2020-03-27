ديالى تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا

2020/03/27 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت حكومة ديالى المحلية، الجمعة، عن تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بعقوبة.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا احداها كانت موجبة اي مصابة بفيروس كورونا وهو مسن عمره 65 سنة متقاعد من اهالي بعقوبة الجديدة كبرى احياء مدينة بعقوبة".

واضاف بدر،ان " الحالة هي السابعة التي تسجل خلال الشهرين الماضيين في ديالى".

وكانت ديالى سجلت من قبل 6 حالات اصابة مركدة بفيروس كورونا 4 منها تماثلت للشفاء وواحدة توفيت

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت قائمقامية قضاء جمجمال، الجمعة، شفاء طفلين من فيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت القائمقامية، في بيان، إن "طفلين مصابين بفيروس كورونا، من ناحية تكية، تماثلا للشفاء، وخرجا من الحجر الصحي الى منازلهم".

بغداد اليوم- واسط

اعلن محافظ واسط محمد المياحي، الجمعة، تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في قضاء الحي جنوبي الكوت، فيما حذر من التجمعات داخل البيوت.

وقال المياحي في منشور على صفحته في فيس بوك تابعته (بغداد اليوم)، إن "المصاب شاباً ويمكن ان ي

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل الحالات الجديدة المسجل اصابتها بفيروس كورونا، فيما أعلنت إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان تل

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