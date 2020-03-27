محافظ واسط يعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا ويحذر من التجمعات داخل المنازل

2020/03/27 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

اعلن محافظ واسط محمد المياحي، الجمعة، تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في قضاء الحي جنوبي الكوت، في...





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