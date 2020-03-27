منذ بدء انتشار كورونا.. إيطاليا تسجل أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم

2020/03/27 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتد شواطئ دبي المشمسة خاوية بينما ترتفع الأعلام الحمراء محذرة الزائرين من الاقتراب لحماية مركز السياحة في الشرق الأوسط من فيروس كورونا.وحسب رويترز، بدأ المرض يوجه ضربة مؤلمة لدبي، إحدى أكثر مدن العالم جذبا للزائرين، إذ تغلق بعض الفنادق أبوابها وتهبط معدلات الإشغال إلى أقل من 10 في المئة في فنادق أخرى.

وتعكف الفنادق على حماية من تبقى من الموظفين والنزلاء عبر قياس درجات حرارتهم وتوزيع مطهرات الأيدي عليهم.



وأعيد توزيع الطاولات في المطاعم للمباعدة بينها.

لكن العاملين بالفنادق يخشون من أن يكون هذا التباطؤ مجرد بداية لشيء أكثر وطأة، وبينما تقول السلطات إن الشواطئ والمسابح ستُغلق لأسبوعين فقط، يشير مسؤولون إلى أن تلك القيود قد تتجدد.

جدد التفشي أيضا المخاوف حيال المالية العامة للإمارة عالية الاستدانة.



ويقول محللون ومصادر بالقطاع المالي إنه قد يجبر الحكومة على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009.

وقال مدير بأحد أشهر فنادق دبي لرويترز شريطة عدم الإفصاح عن اسم المنشأة "نتوقع استمرار الأوقات العصيبة لشهور، على الأرجح 2020 بأكمله."

تحدث الرجل وهو يتفقد أسرة بريطانية من ثلاثة أشخاص يجلسون بجانب المسبح ضمن عدد قليل من النزلاء الذين مازالوا في الفندق المكون من 500 غرفة.

وأعطى الفندق 300 من العاملين إجازات غير مدفوعة، وأغلق مشربه المقام على المسبح ونادي الأنشطة الترفيهية على الشاطئ، بعد أن أضرت الجائحة بحركة السفر العالمي ودفعت الإمارات إلى إغلاق أغلب الأماكن العامة.

تعليق الرحلات الجوية

الفندق الذي قلص عدد العاملين ‭‭20 ‬‬ بالمئة هو واحد من بين مئات المنشآت المماثلة التي تواجه نفس الضغوط في دبي، حيث تشكل السياحة أكثر من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتدعم قطاعات التجزئة والنقل والتشييد.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن دبي كانت ثالث أكثر مدن العالم جذبا للإنفاق السياحي الدولي المباشر بواقع 28 مليار دولار في 2019.



وقالت الحكومة إن أكثر من 16 مليون سائح زاروا المدينة العام الماضي.

وعلقت طيران الإمارات المملوكة لحكومة الإمارة، والتي حققت أرباحا بلغت 862 مليون درهم (234.70 دولارا) في النصف الأول من 2019، رحلات الركاب حتى قبل أن تقرر الدولة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تعليقها باستثناء رحلات الإجلاء.

وقال جيمس سوانستون الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس "في حالة استمرار تلك الإجراءات (الرامية لمكافحة الفيروس) لنحو ثلاثة أشهر أو أربعة ...



فستقتطع من خمسة بالمئة إلى ستة بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدبي".

وقال إن دبي هي الاقتصاد الأكثر حساسية في الشرق الأوسط لقيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا، وإن الشركات الحكومية قد تضطر للجوء إلى إعادة هيكلة للديون أو طلب مساعدة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس إلى أن عبء ديون دبي يبلغ نحو 135 مليار دولار (125 بالمئة من الناتج الإجمالي) تحل مواعيد استحقاق نصفها تقريبا قبل نهاية 2024.

مددت أبو ظبي العام الماضي للمرة الثانية أجل قرض بعشرة مليارات دولار قدمته لدبي خلال أزمة الائتمان العالمية التي شهدت انهيار سوق العقارات بالإمارة.

إغلاقات الفنادق

تباطأ النمو الاقتصادي في دبي نتيجة انخفاض أسعار النفط والتراجع في سوق العقارات حتى قبل بدء تفشي الفيروس.

وقالت الحبتور سيتي، وهي مجموعة تضم ثلاثة فنادق في دبي، إنه جرت ترقية حجوزات جميع النزلاء إلى فندق الحبتور بالاس، وإن فندقيها الآخرين خاويان الآن لكنهم "ليسا مغلقين تماما."

وتفيد أرقام أولية من "إس تي آر" لتحليل البيانات أن معدلات إشغال الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، انخفضت في الأسبوع الأول من مارس آذار بنسبة 28.2 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت إيرادات الغرفة المتاحة 43 بالمئة.

وقال فريدريك راينيش، المدير العام في الحبتور سيتي، "أنا على يقين من أن مزيدا من العون قادم لقطاع الفندقة.



سيساعدنا هذا في الحفاظ على الوظائف" في إشارة إلى حزم تحفيز أعلنت عنها حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي.

ويعرض انتشار المرض للخطر أيضا معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تستعد دبي لاستضافته بدءا من أكتوبر المقبل.



ويستهدف المعرض جذب 20 مليون سائح.

وقالت ماريوت إنترناشونال في بيان لرويترز "يمكننا تأكيد أن بعض منشآتنا في الشرق الأوسط تقرر إغلاقها مؤقتا".

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