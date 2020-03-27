خلية الازمة النيابية تمديد حظر التجوال ستقودنا لازمة اخرى.

2020/03/27 | 20:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو خلية الازمة النيابية النائب، غيداء كمبش، الجمعة بان تمديد حظر التجوال، دون مساعدة الفقراء ستقودنا لازمة اخرى.وقالت كمبش في حديث لـها، إن” تمديد حظر التجوال الى 11نيسان […]

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