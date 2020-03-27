2020/03/27 | 20:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).