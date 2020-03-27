2020/03/27 | 20:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشير الحداد يثمن جهود خليتي الأزمة النيابية والحكومية ويدعو إلى تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.وقال الحداد في بيان رسمي صادر من المكتب الاعلامي وتلقته وكالة صدى, ثمن سيادته الجهود المتواصلة والقرارات الصادرة لخلية الأزمة التي شكلت بالأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 ، كما شكر سيادته جهود المتابعة والرقابة لخلية الأزمة النيابية واللجان البرلمانية المعنية في

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