ديالى تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/03/27 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وصلت التحاليل المختبرية لخمس حالات كان مشتبه بإصابتها بوباء كورونا أثبتت التحاليل سلامة اربعة وإصابة رجل من أهالي بعقوبة الجديدة متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما".وأضاف انه "قامت الكوادر الصحية بحجره بردهة الحجر الصحي لمتابعة حالته".

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