2020/03/27 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #السموأل_راجي مُعادَلَة شِبه مُستحِيلة وضَعت نفسَها فيها منظُومة رأس المال الـمُعَوْلَـــم، في أيّامٍ معدُودَة توحَّدَت كُلّ الأنظِمَة الرِّجعِيّة منهَا (والغالبيّة السّاحقة من أشباه الأنظِمة العربيّة منهَا) والتقدُّمِيّة، والشِّعار الجامِع هُو "ابقوا في بيُوتكُم"، ظاهِرِيًّا نعَم الهدَف هُو الحَدّ من الانتِشار السّرِيع لفايرُوس COVID-19، ولكن أركيُولوجِيا السُّلطة ومناهِج التّحلِيل المادِّي التّارِيخِيّ يفضَح ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#السموأل راجي - لا تدعهُ يمُرّ، ابحَث عن حلٍّ حتّى يمُرّ فقط للعمَل!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#السموأل راجي - لا تدعهُ يمُرّ، ابحَث عن حلٍّ حتّى يمُرّ فقط للعمَل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).