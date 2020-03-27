التيار الماركسي الأممي - جائحة كوفيد 19: الكارثة الوشيكة وكيف نحاربها

2020/03/27 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيار_الماركسي_الأممي يشرح هذا البيان، الذي أصدره التيار الماركسي الأممي حول جائحة كورونا، كيف فشلت الرأسمالية بشكل مطلق في التعامل مع الأزمة، وكيف تتسبب في تعريض حياة ملايين الناس للخطر.كما يطرح برنامجا للإجراءات الكفيلة بتقديم حل جذري لهذه الأزمة، برنامج يقوم على مصادرة أملاك الرأسماليين الذين يدفعون بالبشرية كلها نحو الهاوية، وأخذ الطبقة العاملة في العالم لزمام الأمور.وطبعا ليس هذا البرنامج موجها إلى هؤ......

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