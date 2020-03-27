الأحزاب الشيوعية والعمالية - يجب اتخاذ تدابير فورية لحماية صحة وحقوق الشعوب

2020/03/27 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأحزاب_الشيوعية_والعمالية نحن الأحزاب الشيوعية والعمالية، نقف بمسؤولية أمام شعوبنا! وحاضرون أن نكون في طليعة النضال من أجل اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة وضمان حقوق الطبقة العاملة والشرائح الشعبية في كل مكان!ونتوجه بشكرنا الحار للأطباء والممرضين وطواقم المستشفيات والوحدات الصحية التي تخوض المعركة وتكافح في ظل صعوبات كبيرة.ونعرب عن تضامننا مع المتضررين من وباء CoVID-19 ونتمنى لهم الشفاء العاجل.ونحيي البلدا......

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