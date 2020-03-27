العراق.. تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ثلاث محافظات

2020/03/27 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت صحة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، تسجيل أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال مدير عام صحة المثنى، عون هاني، في بيان، إن “أربعة اصابات جديدة سُجلت في المثنى بعد اخذ المسحات من الملامسين من احد المرضى وهو رجل يبلغ من العمر 83 عام وقد توفى في وقت سابق، والآن جاءت النتيجة بالإصابة […]

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