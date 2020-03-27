الهلال الأحمر: تعفير أكثر من 10 الاف موقع للوقاية من كورونا

2020/03/27 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، الجمعة، عن تعفير وتطهير أكثر من 10 الاف موقع ضمن إجراءات الوقاية من فيروس ...





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