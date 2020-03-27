تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في كردستان

2020/03/27 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، الجمعة، عن تعفير وتطهير أكثر من 10 الاف موقع ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع مكاتبها في بغداد والمحافظة بحالة استنفار.

وقالت الجمعية في بيان، إن "فرقها ومكاتبها في بغداد وال

بغداد

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت حكومة ديالى المحلية، الجمعة، عن تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بعقوبة.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 5 حالات اشتبا

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت قائمقامية قضاء جمجمال، الجمعة، شفاء طفلين من فيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت القائمقامية، في بيان، إن "طفلين مصابين بفيروس كورونا، من ناحية تكية، تماثلا للشفاء، وخرجا من الحجر الصحي الى منازلهم".

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