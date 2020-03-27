صحة المثنى تعلن تسجيل أربعة اصابات جديدة بكورونا

2020/03/27 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت صحة محافظة المثنى، الجمعة، تسجيل أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المثنى، عون هاني، في بيان، إن "أربعة اصابات جديدة سُجلت في المثنى بعد اخذ المسحات من الملامسين من احد المرضى وهو رجل يبلغ من العمر 83 عام وقد توفى في وقت سابق، والآن جاءت النتيجة بالإصابة الموجبة لاثنين من الملامسين له واثنين آخرين في المحافظة".

واضاف: "بذلك أصبح العدد الكلي هو 9 إصابات في المحافظة منها حالة شفاء واحدة و7 حالات في الردهة الانتقالية"، داعيا "الجميع للبقاء في منازلهم والأخذ بالإرشادات الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات الوفاة سجلت 40 حالة، وتماثل 122 شخصاً للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة شخصت تأكيد اصابة 76حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 9، وبغداد مدينة الطب: 2، وبغداد الكرخ: 3، والبصرة: 36، وكركوك: 1، و النجف: 18، والسليمانية: 1، وذي قار: 1، وبابل: 1، وصلاح الدين: 1، أربيل: 3".

وأضافت، أن "أربع وفيات جديدة تم تسجيلها، وموزعة كالتالي: (حالتان في البصرة، وحالة واحدة في ذي قار، وحالة واحدة في بابل)"، مشيرة الى "تسجيل 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 4، و السليمانية: 12، والديوانية: 1".

وأوضحت، الوزارة أن "مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ: 458، وحالات الوفاة: 40، بينما حالات الشفاء: 122".

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