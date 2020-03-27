طبيب في بغداد يتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1000 حالة لهذا السبب

2020/03/27 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال اختصاص صحة عامة في دائرة صحة الرصافة بغداد، د.علي الطاهر، اليوم الجمعة، إن الأيام المقبلة سنشهد ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا في العراق وسيصل العدد الى 1000 حالة.وذكر الطاهر خلال حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “19 حالة إصابة بفايروس كورونا في مدينة الصدر وهي اعلى حالات […]

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