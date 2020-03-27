نائبة عن الفتح تتهم أمريكا بإعادة العراق لحكم العملاء

2020/03/27 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أتهمت النائبة ميثاق الحامدي، اليوم الجمعة، امريكا باعادة الحكم في العراق لحكم العملاء.وكتبت الحامدي في تغريدة لها عبر منصة “تويتر”، اطلعت عليها وكالة “العهد نيوز”، إنه “عندما وصلت الكتل السياسية لنقطة الحسم وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة أحسست حينها أمريكا بخطر فشل مشروعها فطرحت خطتها البديلة”.وتابعت”هذه الخطة تعيد العراق لحكم العملاء”.

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