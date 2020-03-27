صحة كوردستان توجه نداءً للعائدين من أوروبا لمصلحتهم وأسرهم

2020/03/27 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة نداءً للأشخاص العائدين من أوروبا لمراجعتها أو الاتصال بها لإجراء فحوصات فيروس كورونا لهم.

وقالت الصحة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها تناشد العائدين من الدول الاوربية للفترة بين 1 و14 آذار/مارس الجاري لزيارة مراكز إجراء فحص فيروس كورونا أو الاتصال بالرقم 122.

وأضافت أن هذه الخطوة لمصحلتهم ومصلحة أسرهم والمواطنين بصورة عامة، مشيرة إلى أنها ستأخد عينة من دمهم لإجراء الفحص ليس إلا.

ويبلغ عدد إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان 115 حالة، بينها حالتا وفاة، و41 حالة شفاء.

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