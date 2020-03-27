2020/03/27 | 20:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايطالياً تسجل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطالياً تسجل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطالياً تسجل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).