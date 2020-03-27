النفط: قرار اغلاق محطات الوقود يشمل مدينة الصدر فقط

2020/03/27 | 20:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن قرار إغلاق محطات الوقود يشمل مدينة الصدر فقط. وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ، إن “وزارة النفط […]

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