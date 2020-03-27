السفير اليمني في سوريا : حماس والسعودية وقعوا بالحرج من مبادرة تبادل الأسرى

2020/03/27 | 20:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميرنا عجيب أطلق زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي بشكل مفاجئ مبادرة تقوم على استعداد الحركة اللافراج عن أسرى سعوديين لديها مقابل افراج السعودية عن معتقلين من حركة حماس […]

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