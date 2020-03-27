2020/03/27 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دمر الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، مضافة خفية لداعش في الانبار بعملية أمنية لتفتيش عدد من الوديان.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فوج عامرية الصمود بالحشد وقطاعات من الجيش نفذوا عملية استمرت ليومين متتاليين لتفتيش بعض الوديان في صحراء الانبار"، مبينا ان "القوة المشتركة أكملت تفتيش وادي الصفاري ووادي الابيض ووادي شبوان حيث كانت هذه الوديان ملاذاً لخلايا داعش".

وأضاف أن "القوة عثرت على مضافة مخفية تحت الأرض تم تدميرها بالكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش يدمران مضافة خفية لداعش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش يدمران مضافة خفية لداعش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).