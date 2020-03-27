عدد المصابين بكورونا في أمريكا يتجاوز الـ93 ألفا وحالات الوفاة نحو 1400

2020/03/27 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، بلغت 93 ألف حالة، والوفيات 1400 شخص.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات".

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد إنه ينبغي أن نشيد بفحوصاتنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت "العديد من الاختبارات لم تجرها أي دولة في العالم".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال لها، يوم أمس الخميس، أن "الأطباء في مشفى نورثويسترن ميموريال في شيكاغو، يناقشون تطبيق سياسة عدم الإنعاش للمرضى المصابين بفيروس كورونا التاجي، بغض النظر عن رغبات المرضى أو أفراد أسرهم".

وأكدت الصحيفة أنه "قرار مؤلم، ولكنه مهم على المدى الطويل، للحفاظ على حياة أكبر عدد ممكن من المواطنين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وسجلت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

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