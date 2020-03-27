4 إصابات جديدة بكورونا في المثنى

2020/03/27 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة المثنى عون هادي يوم الجمعة تسجيل أربعة إصابات جديدة بكورونا في المحافظة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9.

وقال هادي في بيان ورد لشفق نيوز، إن المحافظة سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اثنان من المصابين كانا ملامسين لرجل مريض يبلغ من العمر 83 عام وقد توفى في وقت سابق.

وأضاف أن العدد الكلي للمصابين في المحافظة وصل إلى 9 بينهم حالة وفاة وأخرى شفاء، في حين يتلقى البقية العلاج في المستشفى.

من جانبه، أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تماثل حالة جديدة للشفاء لرجل بعمر59 عاما ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 22 حالة.

وقال الدكتور الساعدي في بيان، ان "رجل بعمر 59 سنة من اهالي منطقة الامين من المصابين بفيروس كورونا بدت تظهر عليه اشارات التحسن الصحي اخذت له الفحوصات المختبرية وجاءت النتيجة سالبة تشير الى اكتسابه الشفاء التام".

واضاف ان "شفاء المصاب جاء بعد متابعة استمرت لعدة ايام من قبل الملاكات الصحية في مستشفى ابن الخطيب وتوفير كافة الاحتياجات من الادوية والرعاية الصحية لحين اكتسابه الشفاء".

واوضح ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة ارتفع الى 22 حالة من مختلف الاعمار"، مشيرا الى ان "الملاكات الصحية مستمرة بتقديم الدعم وبذل كافة الجهود لحين تماثل جميع الحالات للشفاء".

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