الخارجية العراقية تعلن الموافقة على إعادة 150 مواطناً من تركيا

2020/03/27 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، عن استحصال موافقة رئيس الوزراء للسماح بإعادة 150 مواطناً عراقياً من تركيا جواً....

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