2020/03/27 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية، الجمعة، بإلقاء القبض على متهم بالإرهاب في قضاء طوزخورماتو....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالإرهاب في طوزخورماتو ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالإرهاب في طوزخورماتو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).