إصابات كورونا تتجاوز حاجز نصف مليون

2020/03/27 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الجمعة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز نصف مليون شخص وإن الوفيات بلغت 20 ألفا ودعا إلى توفير معدات واقية للعاملين في القطاع الصحي.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، نصح المسؤول الدولي بلدان العالم بعدم استخدام أدوية لم يثبت بعد فعاليتها في علاج الفيروس.

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