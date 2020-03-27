صحة كركوك تنفي نقل ملامسين لمصابين بكورونا بـ

2020/03/27 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الجمعة، الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل ملامسين لمصابين بفيروس كورونا، بـ"القوة المسلحة" من مركز للحجر الصحي، مبينة انه تم نقل عددا منهم الى اقليم كردستان.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ننفي الشائعات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي حول نقل الملامسين بقوة مسلحة من المركز الصحي في كيوان".وأضافت انه "تم نقل عددا منهم من سكنة محافظتيّ السليمانية وٲربيل الی اقليم كردستان بسيارات الاسعاف بالتنسيق بين الدائرة ودوائر الصحة في الاقليم".وتابعت انه "ٲما بالنسبة للباقين تم نقل عدد منهم الی منازلهم وتطبيق الحجر المنزلي عليهم ومتابعتهم بٳستمرار من قبل الفرق الصحية لدائرة صحة كركوك لحين التٲكد من عدم ٳصابتهم بالفيروس".وأكدت انها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يروج الی الشائعات والاخبار الكاذبة من خلال الجهات القضائية المختصة".

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