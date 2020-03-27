2020/03/27 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير عام صحة المثنى، عون المالكي، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 11 حالة.وقال المالكي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت الى 11 إصابة، بعد تسجيل اربع حالات جديدة لأشخاص ملامسين للاصابات السابقة".وأضاف ان "الحالات المصابة توزعت بين تسع حالات ترقد في ردهة العزل في مستشفى الحسين بالسماوة وحالة توفيت فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء".وبين المالكي إن "الدائرة أرسلت عينات جديدة لمختبر الصحة العامة في بغداد وهي بانتظار النتائج التي ستظهر في وقت لاحق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تسجل 4 اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تسجل 4 اصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).