وفاة الفنان الكبير جورج سيدهم

2020/03/27 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..غيب الموت الفنان المصري الكبير جورج سيدهم ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 82، بعد صراع مع المرض طيلة السنوات الأخيرة.وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن الوفاة ،كما حرص عدد من الفنانين المصريين على نعي الفنان الراحل، الذي خاض سنوات مع المرض.ولم يظهر سيدهم في سنواته الأخيرة سوى مرات نادرة، […]

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