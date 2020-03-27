إنشاء مستشفى متنقلفي كربلاء سعة 100 سرير

2020/03/27 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الجمعة ، عن المباشرة بإنشاء مستشفى خاص متنقل سعة 100 سرير لمواجهة فايروس كورونا وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب زيارته مكان المشروع إن “الحشد الشعبي باشر في إنشاء مستشفى خاص متنقل سعة 100 سرير لمواجهة […]

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