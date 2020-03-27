صحة كركوك تعلن عن ٳصابة جديدة بفايروس كورونا في كركوك

2020/03/27 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- كربلاء

دعا محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الجمعة، اصحاب المولدات الاهلية لعدم استيفاء الاجور لهذا الشهر من جميع المواطنين.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "الخطابي دعا اصحاب المولدات الاهلية بعدم استيفاء الاجور ل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، الجمعة، عن تعفير وتطهير أكثر من 10 الاف موقع ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع مكاتبها في بغداد والمحافظة بحالة استنفار.

وقالت الجمعية في بيان، إن "فرقها ومكاتبها في بغداد وال

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